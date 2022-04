Sonst wird's teuer: Zentrale Parkplätze für E-Roller

Weil sie als lästige Stolpergefahr kreuz und quer auch auf Bürgersteigen herumstehen, dürfen E-Roller in der Münchner Innenstadt bald nur noch an eigens dafür vorgesehenen Orten abgestellt werden. Das hat die Kommune nach Angaben vom Freitag mit den fünf Anbietern vereinbart, die in München E-Tretroller vermieten. Mit der Regelung soll verhindert werden, dass die Gefährte dort abgestellt werden, wo sie Fußgängerinnen und Fußgänger behindern - vor allem auch Menschen mit Sehbehinderung oder Mobilitätseinschränkungen.

Ab Mitte des Jahres werden die Gebühren für die Kunden dann weiterlaufen, wenn diese ihren Roller innerhalb des Altstadtrings nicht innerhalb einer der rund 40 eigens beschilderten und markierten Flächen abstellen. Die Anbieter haben sich außerdem freiwillig dazu verpflichtet, die Nutzung der neuen Parkplätze etwa durch finanzielle Anreize attraktiver zu machen, hieß es.

