Sonntagsfahrverbot für Lkw gilt wieder

Das Fahrverbot für Lkw ab 7,5 Tonnen an Sonn- und Feiertagen gilt wieder. Die Aussetzung der Regelung in der Corona-Krise sei beendet, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag. „Das Infektionsgeschehen ist zuletzt sehr deutlich zurückgegangen, die Güterversorgung in Bayern läuft problemlos. Das erlaubt uns jetzt eine Rückkehr zum Normalzustand auf Bayerns Straßen.“

In der Corona-Krise war das Fahrverbot zwischenzeitlich außer Kraft gesetzt worden, um die Versorgung der Bevölkerung bestmöglich zu sichern. Es gilt Sonn- und Feiertags von 0 bis 22 Uhr für den Transport vieler Güter mit schweren Lkw.