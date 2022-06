Sonniges Wochenende mit wenigen Wolken und vielen Staus

Sonnig und warm ist es an diesem Wochenende in Bayern - auf den Straßen drohen weiterhin Staus. Am Samstag wird mit Temperaturen bis zu 23 Grad im Frankenwald und im Bayerischen Wald sowie 29 Grad am Untermain gerechnet, meldete der Deutsche Wetterdienst am Samstag. Nach Angaben des ADAC bleiben die Straßen wegen der andauernden Pfingstferien voll. Besonders im Bereich der Großstädte und in den Bergregionen könne es zu längeren Staus kommen.

Auch am Sonntag bleibt es sonnig und heiter, es gibt aber auch einige wenige Wolken. Im Laufe des Tages kann es in den nördlichen Mittelgebirgen und im Bereich der Schwäbisch-Fränkischen Alb auch zu kleineren Schauern kommen. Die Temperaturen bleiben sommerlich mit Höchsttemperaturen um die 29 Grad.

