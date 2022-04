Sonnenschein und Welle: Surfer messen sich in Nürnberg

Bei strahlendem Frühlingssonnenschein hat der erste offizielle Wettkampf auf Nürnbergs neuer Surfer-Welle begonnen. Am Samstag und Sonntag sollten eine ganze Reihe von Sportlern bei der deutschen Meisterschaft im Rapid Surfing, also beim Surfen auf einer stehenden Welle, gegeneinander antreten.

Nach der berühmten stehenden Welle am Eisbach in München ist vor wenigen Wochen in Nürnberg die zweite Surfer-Welle in Bayern eröffnet worden.

Etwa drei Millionen Euro hat das Projekt gekostet, der Bau dauerte ein Jahr. Die acht Meter breite „Fuchslochwelle“ entsteht durch eine Wellenanlage in einem Kanal parallel zur Pegnitz. Ein Wehr staut das Flusswasser auf, das durch den Kanal über eine Rampe gelenkt wird. Unten trifft es auf langsameres Wasser: Eine Welle entsteht. Über Module kann ihre Größe und damit ihr Schwierigkeitsgrad für die Surfer gesteuert werden. Der Freistaat Bayern hatte die Hälfte der Kosten übernommen.

