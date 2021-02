Sonnenschein und milde Temperaturen am Wochenende in Bayern

Milde Temperaturen und Sonnenschein erwartet die Menschen in Bayern am Wochenende. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienst (DWD) setzt sich im Verlauf des Tages am Samstag in vielen Regionen des Freistaats die Sonne durch. Die Tageshöchstwerte steigen auf bis zu elf Grad in Regensburg und bis zu zwölf Grad am Untermain. Im Norden des Landes wird es teils noch trüb und neblig bei bis zu vier Grad im Fichtelgebirge. An den Alpen fällt nach Vorhersagen der Meteorologe über 800 Meter gebietsweise noch Schnee.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf minus vier bis zwei Grad. Stellenweise kann es neblig werden. Für Sonntag erwarten die Wetterexperten viel Sonnenschein über ganz Bayern bei bis zu 12 Grad.

