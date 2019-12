Sonnenschein und blauer Himmel über Bayern

Einen wolkenlosen Himmel mit viel Sonnenschein soll es am Mittwoch in Bayern geben. Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hält sich nur im Osten Bayerns und an der Donau dichter Nebel bis zum Mittag. Die Temperaturen liegen bei bis zu 2 Grad in München und bis zu 6 Grad in den höheren Alpentälern. Klar und wolkenlos bleibe es laut der Meteorologen auch in der Nacht zum Donnerstag. Sie erwarten eine sternenklare Nacht bei -3 Grad in Regensburg und bis zu -11 Grad in den Alpen.

