In Bayern gibt es am Dienstag viel Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, wird es bis zu 28 Grad warm. Auch der Mittwoch wird sonnig, bei Höchsttemperaturen von 29 Grad. Stellenweise ziehen Wolken auf und es kann im Laufe des Tages Regen geben.

Wetterbericht des DWD