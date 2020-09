Sonne, Wolken und Gewitter in Bayern

In Bayern bleibt es zunächst spätsommerlich warm: Bei Temperaturen zwischen 24 Grad in Nürnberg und 22 Grad in München scheint am Sonntag die Sonne. Nur in Schwaben und im Süden Oberbayerns sollte im Verlauf des Tages Wolken aufziehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Am Abend werden im Westen örtlich Regenschauer und Gewitter erwartet. In der Nacht zum Montag soll es nach Vorhersagen der Meteorologen an den Alpen vereinzelt regnen. In den übrigen Teilen des Freistaats bleibt es nachts trocken bei fünf bis zwölf Grad. In den Morgenstunden ist an der Donau mit Nebel zu rechnen.

Im Südwesten des Landes wird es laut DWD zum Start in die Woche wolkig und trüb, während in Franken und in Niederbayern die Sonne weiterhin viel scheint. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad in Würzburg und bis zu 22 Grad in Augsburg.

