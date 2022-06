Sonne und teils kräftige Gewitter in Bayern erwartet

Nach einem sonnigen Sonntag mit bis zu 32 Grad wird es in einigen Teilen Bayerns stürmisch. Im westlichen Franken und an den Alpen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit vereinzelten Gewittern, Hagel und Böen mit bis zu 80 Stundenkilometern.

Der Montag soll es besonders heiß in Passau werden - hier sind Temperaturen von bis zu 32 Grad möglich. Für die Nacht zum Dienstag werden weitere Gewitter erwartet, wie ein Meteorologe am Sonntag sagte. Besonders betroffen seien dann Schwaben und West- sowie Nordfranken. Zum Mittwoch hin kommt die Abkühlung: Regen in großen Teilen Bayerns und Temperaturen um die 25 Grad.

Internetseite des DWD

© dpa-infocom, dpa:220626-99-804460/2