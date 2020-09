Sonne und sommerlich warme Temperaturen am Wochenende

Die Menschen in Bayern erwartet ein Wochenende mit viel Sonne und spätsommerlich warmen Temperaturen. Am Samstag bleibt es laut den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wolkenlos. Es weht ein frischer Wind. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 25 Grad in Würzburg und 21 Grad in Passau. In der Nacht zum Sonntag zieht es etwas zu. Die Temperaturen sinken auf 12 Grad am Bodensee und 9 Grad in Straubing. Am Sonntag bleibt es in den meisten Regionen Bayerns sonnig. An den Alpen ziehen örtlich Regen- und Gewitterschauer auf. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad in Bamberg und 21 Grad in München.

Bericht des DWD