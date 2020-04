Sonne und einige Wolken am Wochenende

Das Wetter in Bayern wird am Wochenende ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Freitag ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist sonnig mit einzelnen Wolken, bei Höchsttemperaturen von 18 Grad im Norden Bayerns und 25 Grad an der Donau. Am Nachmittag wird es vor allem in Richtung Alpen regnerisch mit vereinzelten Gewittern.

Der Samstag wird laut DWD überwiegend sonnig und wolkig, gebietsweise kann es regnen oder gewittern. In der Nacht zum Sonntag soll es weiter regnen, die Temperaturen sinken auf 12 bis 5 Grad.

Der Sonntag beginnt wolkig, im Tagesverlauf sollen die Wolken auflockern, die Temperaturen steigen auf 14 Grad im nördlichen Teil Bayerns, bis 22 Grad im Raum Aschaffenburg. Mancherorts kommt es laut Vorhersage noch zu schauerartigem Regen, in Alpennähe ziehen einzelne Gewitter auf.

Bericht DWD