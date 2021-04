Sonne, Regen und Schnee in Bayern

Der Donnerstag startet in Bayern mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Tages soll es einzelne Regen-, Schnee- und Graupelschauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei drei Grad im Hofer Land und zehn Grad am Untermain und an der Donau. In der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad.

Am Freitag rechnen die Wetterexperten mit vielen Wolken und Schnee und Regen im Norden und nahe der Donau. Nahe der Alpen bleibt es trocken und teils sonnig. Die Höchstwerte liegen bei drei Grad im Fichtelgebirge und elf Grad am unteren Main.

Wettervorhersage für Bayern