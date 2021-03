Sonne, Regen und Gewitter in Bayern

Sonne, Regen und Gewitter - so sehen die nächsten Tage im Freistaat aus. Der Mittwoch in Bayern startet regnerisch und teilweise kann es schneien, im Laufe des Tages kommt aber immer öfter die Sonne hervor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Die Tiefstwerte liegen dabei zwischen minus drei und fünf Grad.

Auch der Donnerstag startet regnerisch mit Höchsttemperaturen zwischen sieben und 15 Grad. Dabei gibt es stellenweise Gewitter und die Sonne zeigt sich nur im Süden für längere Zeit.

