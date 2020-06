Sonne, Gewitter und schwüle Hitze am Wochenende

Das Wochenende beginnt schwül, sonnig - und stürmisch: Am Samstagvormittag scheint meistens die Sonne, ab und an ziehen ein paar Quellwolken über den Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen bei 25 bis maximal 30 Grad. Gegen Nachmittag ziehen Gewitter auf, teilweise unwetterartig mit Starkregen, dabei weht starker Wind aus Südwest. In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen auf 18 bis 12 Grad, die Gewitter klingen langsam ab.

Am Sonntag verdecken Quellwolken dann häufig die Sonne, teilweise gibt es Schauer und kräftige Gewitter. Die Temperaturen sind bei maximal 24 Grad etwas kühler als am Samstag. Die Meteorologen warnen außerdem vor starkem Wind und Sturmböen und in der Nacht vor starken Gewittern.

