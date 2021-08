Sonne am Wochenende: Trübe Aussichten zum Wochenstart

Die Sonne heizt an diesem Wochenende in Bayern nochmal ordentlich ein, bevor sich gegen Sonntagnachmittag ein Wetterumschwung ankündigt. Die Höchstwerte liegen am Wochenende zwischen 27 Grad im Frankenwald und 32 Grad im Raum Regensburg und München, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag mitteilte.

Das sonnige Wetter gilt es zu genießen, denn einzelne Gewitter bahnen sich schon am Samstagabend südlich der Donau an. Vor allem in Alpennähe erwartet der DWD örtlich Starkregen. Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter sei nicht ausgeschlossen.

Mariä Himmelfahrt beginnt zwar überwiegend sonnig, doch in Schwaben und Oberbayern lauern schon am Vormittag erste Schauer. Am Nachmittag und Abend soll es im südlichen Mittelfranken, in der Oberpfalz sowie im Süden Bayerns vermehrt kräftige Schauer und Gewitter geben.

Zunehmend stark bewölkt wird es laut DWD ab der Nacht zum Montag. Vor allem vom Allgäu bis zum Oberpfälzer Wald sowie südöstlich davon ist häufig mit Schauer und Gewitter zu rechnen. Regen erreicht am Nachmittag voraussichtlich den Norden Bayerns.

Deutlich kühler wird es am Dienstag mit Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Es bleibt bewölkt und windig, mit einzelnen Schauern. Doch mancherorts werde sich laut DWD die Sonne wieder häufiger blicken lassen. In der zweiten Wochenhälfte soll es dann wieder flächendeckend sonnig werden.

© dpa-infocom, dpa:210814-99-838403/2

Deutscher Wetterdienst