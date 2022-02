Sonne am Wochenende: Nachts Frost und Glätte

Sonnige Tage und kühle Nächte erwarten die Menschen in Bayern am Wochenende. Der Freitag beginnt allerdings noch mit Niederschlag - in tieferen Lagen teils auch als Schnee. Die Höchstwerte liegen bei zwei bis sieben Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In exponierten Lagen der Alpen und des Bayerwaldes ist mit Sturmböen zu rechnen.

In der Nacht zum Samstag dann gebietsweise Frost und Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe. Es fällt auch noch Schnee. Im Tagesverlauf weichen die Wolken allmählich der Sonne. Die Temperaturen steigen auf maximal sieben Grad.

Auf bis zu minus sieben Grad - in den Alpentälern sogar auf minus zehn Grad - fallen die Werte dann in der Nacht auf Sonntag. Tagsüber dann aber wieder häufig Sonne. Die Temperaturen steigen auf maximal vier Grad in den östlichen Mittelgebirgen und auf bis zu elf Grad in Mainfranken und im Alpenvorland.

