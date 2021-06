Sonderzahlungen im Rathaus: Regierung sieht Verstöße

Die Regierung von Oberfranken hat in der Affäre um Sonderzahlungen bei der Stadt Bamberg Verstöße festgestellt. Die Kommune habe mit ihrer Praxis, Überstundenpauschalen an Mitarbeiter auszuzahlen, gegen den Tarifvertrag und die Arbeitszeitverordnung verstoßen. Zudem seien ausbezahlte Leistungsprämien für Mitarbeiter nicht ausreichend begründet worden, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme der Regierung.

Ins Rollen kam der Finanzskandal durch den Kommunalen Prüfungsverband: Die Stadt soll von 2011 bis 2017 unzulässig Überstunden, Zeitzuschläge und Prämien ausgezahlt haben. Von rund einer halben Million Euro ist die Rede. Die Staatsanwaltschaft Hof ermittelt wegen des Verdachts der Untreue. Die Stadt Bamberg wollte sich im Lauf des Dienstags zu den Vorwürfen äußern.

© dpa-infocom, dpa:210608-99-904727/2