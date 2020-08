Sommerwetter und Hitzewarnung in Bayern

Die Woche startet in Bayern hochsommerlich: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Höchsttemperaturen am Montag bei 29 bis 36 Grad. Im Laufe des Tages erwarten die Wetterexperten nördlich der Donau und in den Alpen einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. Mit Ausnahme größerer Teile Schwabens und Oberbayerns warnt der DWD in Bayern vor Hitze. In der Nacht kühlt es auf 22 bis 13 Grad ab.

Auch am Dienstag bleibt es bei Höchsttemperaturen von 27 bis 35 Grad hochsommerlich. Am Nachmittag rechnet der DWD mit kräftigen Schauern und Gewittern.

Bericht des DWD