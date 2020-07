Sommerliches Wochenende in Bayern erwartet

Das Wetter in Bayern bleibt auch am Wochenende sommerlich. Der Freitag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit viel Sonne, nur in Alpennähe ziehen am Nachmittag Quellwolken auf. Die Höchstwerte liegen bei 27 bis 35 Grad. Dabei soll es den Meteorologen zufolge überwiegend trocken bleiben.

Der Samstag startet ähnlich, mit viel Sonne und hochsommerlichen Temperaturen von 30 bis 36 Grad. Am Nachmittag soll es ortsweise etwas bewölkt werden. An den Alpen kann es zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. Diese können gebietsweise bis Sonntagmorgen anhalten. Im Laufe des Tages lockert es auf, bei Temperaturen von 23 bis 28 Grad.

Wetterbericht