Sommer für einen Tag: Bisher heißester Tag in Bayern

- Blitz-Sommer in Bayern: Mit Höchstwerten von meist deutlich über 25 Grad haben die Menschen im Freistaat am Dienstag den bislang wärmsten Tag des Jahres erlebt. Am wärmsten war es am Mittag am Alpenrand: Auf 27 Grad stiegen die Temperaturen in Berchtesgaden und Garmisch-Partenkirchen, teilte der Deutsche Wetterdienst in München mit. Im Schlepptau der sommerlichen Wärme wurden aber schon für den Nachmittag Gewitter erwartet - möglicherweise auch mit Starkregen und Hagel.

Schon in der Nacht hatte sich am Alpenrand das kurze Sommer-Intermezzo bemerkbar gemacht. „Um ein Uhr nachts war es in Bad Kohlgrub plötzlich 21 Grad warm - der Föhn“, berichtete Meteorologe Christian Ehmann. Am Tag war es dann auch auf Deutschlands höchstem Gipfel angenehm warm: Auf der 2962 Meter hohen Zugspitze wurden sechs Grad plus registriert.

DWD Wetter Bayern

DWD auf Facebook