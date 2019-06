Sommer dreht auf: Bis Mitte der Woche mehr als 30 Grad

Das Wetter wird in Bayern endlich badetauglich: Nach einem enttäuschenden Frühjahr dreht der Sommer jetzt in Bayern richtig auf. Strahlenden Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 30 Grad erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bis Mitte der Woche zwischen Main und Alpen.

Einen Vorgeschmack konnten die Menschen im Freistaat bereits am Wochenende genießen. Unter blauem Himmel waren bei sommerlichen Temperaturen viele mit dem Radl oder zu Fuß in der Natur unterwegs. Etwas Mutigere genossen die Fernsicht vom Alpenrand aus sogar beim Gleitschirmfliegen. Die Temperaturen kratzten vielerorts knapp an der 30-Grad-Marke.

Und es bleibt schön: Bis Mitte der Woche erwartet der DWD laut Angaben von Sonntag weiterhin sommerliches Wetter, das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt zunächst gering. Bei einem eher schwachen Wind aus Süd bis West steigen die Temperaturen im Tagesverlauf häufig bis auf 32 Grad. Die Nächte sind noch angenehm frisch, was das Einschlafen erleichtern dürfte.

Am Montagabend kann es im westlichen Franken und Schwaben einzelne Schauer geben. In der darauffolgenden Nacht sind auch Gewitter nicht ausgeschlossen. Am Dienstag steigt dann das Gewitterrisiko im Bergland, der Mittwoch verspricht dagegen landesweit meist ungetrübten Sonnenschein. Ob der Sommer auch über Pfingsten durchhält, ist momentan noch nicht absehbar.

