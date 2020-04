Soldaten nach Einsatz in Pflegeheimen in Quarantäne

In der Corona-Krise sollten 35 Soldaten der Bundeswehr in Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Bamberg aushelfen - jetzt sind sie selbst in Quarantäne. Eine Person aus dem Team habe sich angesteckt, teilte das Landratsamt am Montag mit. Ob die Infektion bei der Arbeit im Altenheim passiert sei, sei noch unklar. Vor ihrem Einsatz seien aber alle Soldaten negativ getestet worden.

„Die Bundeswehr wird Mitte dieser Woche ein neues Team senden“, hieß es weiter. Auch die neu ankommenden Soldaten sollen erst untersucht werden. Die Bewohner und Mitarbeiter des Heimes, in dem die infizierte Person aushalf, würden ebenfalls getestet.

In Bayern helfen momentan knapp 200 Soldaten im Kampf gegen das Coronavirus, sagte Sprecher Carsten Spiering vom Landeskommando in Bayern. Mehrere Hundert wären abrufbar.

Die Bundeswehr darf nur in bestimmten Fällen innerhalb Deutschlands eingesetzt werden - beispielsweise wenn Landkreise beim Katastrophenschutz und der Gesundheitsversorgung um Hilfe bitten.

Im Landkreis Bamberg gab es nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Stand von Montag 366 bestätigte Corona-Infektionen und 27 Todesfälle.

