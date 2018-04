Solarpark: Diebe montieren mehr als 50 technische Geräte ab

Bislang unbekannte Diebe haben aus einem Solarpark in Franken mehr als 50 Geräte abmontiert und mitgenommen, mit denen Strom umgewandelt werden kann. Dazu seien sie gewaltsam in das Gelände in Kasendorf (Landkreis Kulmbach) eingedrungen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Diebesgut transportierten die Täter in der Nacht zum Freitag vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, um den Fall aufklären zu können.

Die gestohlenen Geräte, sogenannte Wechselrichter, hatten einen Wert von etwa 160 000 Euro. Wechselrichter sind nötig, um Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln. Dieser Umwandlung ist nötig, um den durch Photovoltaik-Anlagen erzeugten Strom ins Stromnetz einspeisen zu können.

Mitteilung der Polizei