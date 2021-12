Sohn und Schwiegertochter retten 93-Jährigen aus den Flammen

Bei einem Hausbrand in Oberbayern sind drei Menschen verletzt worden. Sohn und Schwiegertochter hätten den 93 Jahre alten Hausbewohner in Hitzhofen (Landkreis Eichstätt) aus den Flammen gerettet, teilte die Polizei am Montag mit. Der Senior wurde am Sonntag mit Verdacht auf Rauchvergiftung per Rettungshubschrauber ins Klinikum Regensburg gebracht.

Auch der Sohn und dessen Frau verletzten sich bei der Rettungsaktion leicht und mussten kurzzeitig ins Krankenhaus. Der 93-Jährige sei inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung, hieß es von der Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand, der den Angaben zufolge in der Küche ausgebrochen war. Die Brandursache war zunächst unklar.

