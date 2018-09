Softwarekonzern SAP: Namenssponsor für neue Halle in München

Der Softwarekonzern SAP wird Namensgeber der neuen Sportarena in München. Das teilten der deutsche Basketball-Meister FC Bayern und der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München am Dienstag mit. Die beiden Clubs sind die Hauptnutzer des Neubaus auf dem Olympiagelände in München.

Der Architekturwettbewerb für die neue Halle in München soll voraussichtlich Anfang 2019 abgeschlossen sein. Um den genauen Namen für die multifunktionale Sportarena zu finden, wird im Anschluss ein Wettbewerb veranstaltet, bei dem Vorschläge eingereicht werden können.

