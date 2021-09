Software im Impfzentrum ausgefallen: Bayernweites Problem?

Im Rosenheimer Impfzentrum ist am Sonntag das Computerprogramm ausgefallen. Wie die Stadt mitteilte, soll das aber nur die Spitze eines Eisberges sein. „Im gesamten Freistaat“ sei die Software ausgefallen, „in allen Impfzentren“, hieß es am Sonntag in einer Pressemitteilung. Eine Bestätigung des bayerischen Gesundheitsministeriums für einen bayernweiten Ausfall gab es zunächst aber nicht. „Der Betrieb läuft weiter, allerdings nur analog“, teilte die Stadt Rosenheim mit. „Alles muss händisch vorgenommen werden. Das bedeutet, dass im Impfablauf mit Wartezeiten zu rechnen ist.“

© dpa-infocom, dpa:210926-99-364526/2