Söder zu Bedrohungen: „Das schreckt mich nicht ab“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will sich in seiner Anti-Corona-Politik nicht von Drohungen und Hassnachrichten einschüchtern lassen. „Das schreckt mich nicht ab“, sagte Söder am Mittwoch in einer Regierungserklärung zur Corona-Krise im Landtag in München. Er berichtete erneut von massiven Anfeindungen und Morddrohungen, die ihn regelmäßig erreichten.

Er zitierte - wie schon auf dem virtuellen CSU-Parteitag Ende September - auch aus Kommentaren, in denen ihm und auch anderen Parlamentsmitgliedern teils mit dem Tod gedroht wurde. In seiner Entschlossenheit im Kampf gegen die Corona-Pandemie lasse er sich aber nicht einschränken, betonte Söder. An den Landtag appellierte er ebenfalls, sich nicht einschüchtern zu lassen.