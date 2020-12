Söder wirbt mit Regierungserklärung für neuen Corona-Kurs

Die Corona-Krise zwingt den bayerischen Landtag erneut zu einer Planänderung: Zum Auftakt des Plenums am Dienstag (14.00 Uhr) steht nun kurzfristig eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder an. Dies teilte ein Sprecher des Landtags am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München mit. Darin will der CSU-Chef für den neuen Kurs in Bayern mit teils strengeren Auflagen für den Infektionsschutz werben und ihn zugleich auch gegen Kritik verteidigen.

Ein Grund für die konstant hohen Corona-Infektionszahlen sieht Söder derzeit im schludrigen Umgang mit den Corona-Auflagen: „Es ist an einigen Stellen ein Schlendrian eingekehrt“, sagte er am Montag vor einer Videokonferenz des CSU-Vorstands in München. Aus diesem Grund sei die zweite Infektionswelle auch die heimtückischere. „Sie wird oft unterschätzt.“ Im Frühjahr hätten sich viele Menschen konsequenter an die Vorgaben gehalten, auch im Handel werde inzwischen nicht mehr alles so genau genommen.

Im Anschluss an die Aussprache der Fraktionen soll dann auch über den vom Kabinett bereits am Sonntag beschlossenen Zehn-Punkte-Plan abgestimmt werden, der dann ab Mittwoch gelten soll. Dieser sieht unter anderem vor, dass Schüler ab der achten Klasse in den Wechselunterricht und in Hotspots mit hohen Infektionszahlen sogar gänzlich in den Distanzunterricht wechseln. Zudem soll es landesweit Ausgangsbeschränkungen, ein Alkoholkonsumverbot unter freiem Himmel und in Hotspots auch nächtliche Ausgangssperren geben.

Die Zustimmung des Landtags ist wegen der Mehrheitsverhältnisse bereits gesichert, denn die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern stützen den Kurs der Regierung. Auch Grüne und SPD im Landtag hatten bereits erklärt, dass sie den Strategiewechsel mittragen würden. Somit dürfte am Ende eine breite Mehrheit der Abgeordneten für den Kurs der schwarz-orangen Regierung stimmen. Einzig die AfD lehnt den bayerischen Corona-Kurs kategorisch ab.

Demnach soll am Mittwoch wegen der landesweit schwierigen und in vielen Hotspots längst kritischen Lage auch der Katastrophenfall ausgerufen werden. Damit wechselt das Krisenmanagement federführend ins Innenministerium. Der neue Kurs sieht vor, dass die eigene Wohnung nur noch verlassen werden darf, wenn triftige Gründe wie der Weg zur Arbeit, zum Arzt oder eine Runde Sport vorliegen. Auch das Treffen mit Personen eines weiteren Hausstandes ist durch die Verordnung gedeckt, sogar Weihnachtseinkäufe sind möglich.

Das Kabinett kippte zudem die bisher zwischen Weihnachten und Silvester geplanten Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen. Diese sind nun nur noch vom 23. Dezember bis zum zweiten Weihnachtstag vorgesehen, dann sind auch nächtliche Besuche in Gottesdiensten erlaubt. Gleichwohl wird es aber eine stille Weihnachten in den Kirchen, denn singen ist verboten, Masken müssen die gesamte Zeit auch am Platz getragen werden.

Die geplanten Lockerungen über Weihnachten sind laut Söder auch in der gegenwärtigen Lage der Pandemie vertretbar. „Ich finde, wir brauchen schon eine Balance von Empathie und Rationalität.“ Natürlich könnte man auch sagen, dass man die strengeren Regeln auch über Weihnachten fortsetze, er halte die Ausnahme aber für vertretbar.

Weihnachten sei gerade für viele ältere Menschen von besonderer Bedeutung, für viele Menschen sei es ohnehin das wichtigste Fest des Jahres, sagte Söder. Er sei überzeugt, dass man die Menschen in dieser ohnehin schon schwierigen Zeit „nicht zusätzlich noch mal extrem belastet“. Hinzu komme, dass es an Weihnachten keine Partys gebe, die Feiern fänden einzig in den Familien statt.