Söder will 500-Euro-Bonus für öffentlichen Gesundheitsdienst

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat einen Corona-Bonus für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Aussicht gestellt. Die Leistungsprämie über 500 Euro solle unter anderem die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern stärken, sagte Söder am Mittwoch in einer Regierungserklärung zur Corona-Krise im Landtag in München. Die Einrichtungen seien seit Monaten überlastet, und die Mitarbeiter im gesamten öffentlichen Sektor hätten „bislang bis an die Grenzen ihrer Belastung gearbeitet“. Die Zahlung sei wie der Pflegebonus ein Zeichen von Dank und Anerkennung.

Im Freistaat gibt es nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 71 staatliche und fünf kommunale Gesundheitsämter, die jeweils für einen Land- oder Stadtkreis zuständig sind.