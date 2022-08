Söder und König eröffnen Nürnberger Herbst-Volksfest

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Oberbürgermeister Marcus König (beide CSU) werden heute das Nürnberger Herbst-Volksfest eröffnen. Die Traditionsveranstaltung startet mit einem Festumzug durch die Stadt und anschließendem Bieranstich auf dem Festgelände. Am Abend soll es ein großes Eröffnungsfeuerwerk geben, teilten die Veranstalter im Vorfeld mit.

Besucher können sich am Volksfestplatz am Dutzendteich auf viele Fahrgeschäfte freuen, darunter Achterbahnen, Autoscooter, Rutschen, Schiffschaukeln und Losbuden. Am kommenden Donnerstag soll es einen Thementag geben, bei dem Nürnbergs US-Partnerstadt Atlanta (Georgia) im Mittelpunkt steht. Unter anderem sollen die Fahrgeschäfte in den Farben der US-Flagge Stars and Stripes beleuchtet werden.

Das Nürnberger Herbst-Volksfest war in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pademie abgesagt worden. In den Jahren zuvor war jeweils bis zu rund 1,5 Millionen Besucher zu den Festen gekommen.

Webseite der Veranstalter

