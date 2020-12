Söder „Star-Gast“ beim Neujahrsempfang 2021 der NRW-CDU

Der Name verspricht ein politisches Spitzentreffen der besonderen Art: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll „Stargast“ beim Neujahrsempfang 2021 der CDU Nordrhein-Westfalen sein. Wie die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf erfuhr, wird der CSU-Chef am 9. Januar auf Einladung von CDU-Landesparteichef Armin Laschet im mitgliederstärksten CDU-Verband reden. Wegen der Corona-Pandemie ist demnach erstmals in NRW ein digitaler Neujahrsempfang geplant.

Söder und Laschet gelten als mögliche Konkurrenten für die Kanzlerkandidatur 2021 - allerdings hat Söder seinen Hut bislang gar nicht in den Ring geworden. Allen Spekulationen zum Trotz gilt das Verhältnis zwischen Laschet und Söder als gut. Laschet wird an diesem Freitag eine Söder-Biografie vorstellen - der CSU-Chef hatte wiederum im September eine Laschet-Biografie vorgestellt.

Laschets Landesverband lädt sich gerne prominente Gäste zum Neujahrsempfang ein: In diesem Jahr war der Chef der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis, Gastredner. 2017 war es die damalige saarländische Ministerpräsidentin und spätere CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.