Söder schließt Schließung der Grenze zu Tschechien nicht aus

Am Ravensburger Bahnhof ist am späten Dienstagabend eine 62-jährige Frau getötet worden. Die Polizei nahm am Mittwochnachmittag eine verdächtige Person fest. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt, war bis zum späten Mittwochabend noch unklar.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ravensburg, bestätigte das Verbrechen am Dienstagmorgen, sagte aber nichts zur Art und Weise, wie die Frau getötet wurde, weil es sich um Täterwissen handle.