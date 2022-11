Söder reist nach Kroatien: Energietreffen

Ministerpräsident Markus Söder will sich am kommenden Donnerstag (24.11.) in Kroatien mit dem dortigen Premierminister Andrej Plenković und Österreichs Kanzler Karl Nehammer treffen. „Bayern kümmert sich um die Energieversorgung. Dazu führen wir am Donnerstag auf der Insel Krk wichtige Gespräche mit unseren Partnerländern Kroatien und Österreich“, sagte der CSU-Chef am Freitag in München.

Ziel des Treffens sei es, über neue Wege bei der Energieversorgung zu sprechen. „Vorhandene Pipelines für Wasserstoff und Erdgas sollen ausgebaut werden und neue dazukommen“, sagte Söder. Vor der Insel Krk werde ein neues Terminal für Flüssiggas (LNG) mit weiteren Leitungen auf den Weg gebracht. „Wir wollen auf Augenhöhe mit unseren Partnerländern mitgestalten, wie es mit der Energieversorgung in Süd- und Mitteleuropa weitergeht.“

