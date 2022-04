Söder reist am Sonntag nach Saudi-Arabien und in die Emirate

Erstmals seit Beginn der Corona-Krise steht für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wieder eine große Auslandsreise an: Am Sonntag (10. April) geht es für den CSU-Chef erst in die Vereinigten Arabischen Emirate und danach ins benachbarte Saudi-Arabien. „Es wird eine Wasserstoffreise“, sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. „Wir wollen Türöffner sein, gerade für den Süden Deutschlands. Bisher konzentriert sich alles auf den Norden, wir wollen eine eigene Wasserstoff-Infrastruktur und suchen dazu Partner.“

Söder hatte in den vergangenen Wochen wiederholt auf seine fünftägige Reise hingewiesen, Details hatte er aber zunächst nicht genannt. Für ihn steht der Flug in die Golfstaaten aber in direktem Zusammenhang zur künftigen Energieversorgung Bayerns. „Bayern hat einen großen Energiebedarf. Wir liegen bei der Elektromobilität und der Digitalisierung in Deutschland vorne und bauen sie weiter aus. Daher ist Wasserstoff ganz entscheidend.“

Angesichts der aktuellen Debatten um ein Ende der Energieabhängigkeit von Russland werde diese Reise keine kurzfristigen Lösungen bringen. Es gehe um die Energiesicherheit Bayerns bis 2030. „Wir dürfen nicht mehr abhängig werden“, betonte Söder. Dafür brauche es ein breites Bündnis an weltweiten Partnern, die Bayern und Deutschland in Zukunft Energieträger liefern könnten - auch über die Golfregion hinaus.

