Söder: Keine zu frühe Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen

„Es ist ein Fall, der unter die Haut geht,“ stellte Richter Veiko Böhm am Ende fest: Bereits am dritten Verhandlungstag fiel am Freitagabend am Landgericht Ravensburg das Urteil gegen einen 63-Jährigen aus dem östlichen Bodenseekreis, der Anfang Mai seine damals 57-jährige Ehefrau in Tötungsabsicht aus Eifersucht und wegen der von ihr beabsichtigten Trennung 15 Mal mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen hat. Dafür verurteilte ihn nun das Schwurgericht zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und vier Monaten wegen versuchten Totschlages in ...