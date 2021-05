Söder: CDU und CSU beraten Mitte Juni über Wahlprogramm

Die Spitzen von CDU und CSU wollen voraussichtlich bereits Mitte Juni bei einer gemeinsamen Klausur in Berlin das gemeinsame Bundestagswahlprogramm der Union festzurren. Am 20. und 21. Juni wollten sich die Präsidien in Berlin treffen, um das gemeinsame Regierungsprogramm zu erstellen, sagte CSU-Chef Markus Söder am Mittwoch in München. Ob die Arbeit am Wahlprogramm an den beiden Tagen bereits abgeschlossen werden kann, ist dem Vernehmen nach aber noch unklar.

Söder betonte, es werde ein echt „schweres Regierungsprogramm. Das ist so ein Flugzeugträger“. Daneben werde es von der CSU noch ein „Schnellboot“ mit „speziellen Mobilisierungsideen“ geben.

