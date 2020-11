Söder begrüßt die Abwahl von Trump

In sehr deutlichen Worten hat der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Abwahl von US-Präsident Donald Trump begrüßt. „Die USA“, sagte der bekennende Science-Fiction-Fan Söder am Montag in München, „wechseln wieder auf die helle Seite der Macht“. Die Wahl von Joe Biden zum neuen Präsidenten sei ein „Sieg über Hetzer und Spalter in den USA“, die auch positive Wirkung auf Deutschland haben werde.

Vor einer Videokonferenz des CSU-Vorstands schlug Söder einen Bogen von den von Trump-Anhängern aufgebrachten Verschwörungstheorien und ihrer „hohen Aggressivität“ zu den Querdenker-Demonstrationen wie am vergangenen Wochenende in Leipzig, bei denen Bezüge zu den USA zu beobachten gewesen seien. Namentlich nannte Söder die in den USA entstandene QAnon-Gruppierung. Man müsse sich die deutsche Querdenker-Bewegung genauer ansehen, verlangte Söder. Möglicherweise handele es sich um eine andere Pegida oder vielleicht noch mehr. „Ich sehe hier eine echte Herausforderung für die ganze Demokratie entstehen“, so der CSU-Chef.

Vom Machtwechsel in den USA erwartet sich Söder Auswirkungen auch auf ähnliche Phänomene in Deutschland, die zum Teil ihren Ausgangspunkt in den USA hätten. Zudem verband der bayerische Ministerpräsident mit dem neuen US-Präsidenten auch die Hoffnung, dass der von Trump erkündete Abzug von US-Truppen aus Deutschland auf Eis gelegt werden könne.

In der Seuchenpolitik warnte Söder davor, nach einer Woche Lockdown light in Deutschland schon wieder über Lockerungen zu reden. Es gebe „überhaupt keine Entwarnung“, so der CSU-Chef. Die Zahlen stiegen weiter, die Krankenhäuser liefen allmählich voll und die Todesfälle mehrten sich: „Die Lage ist sehr dramatisch“. Es wäre völlig falsch, abzuwarten, bis die Kliniken ausgelastet seien, weil die Situation jetzt das Infektionsgeschehen von vor zwei bis drei Wochen abbilde. Erneut bat Söder die Bürger um Geduld: „Der Leichtsinn einiger Wochen lässt sich nicht durch eine Woche Umsicht und Vorsicht ausgleichen.“ Frühestens nach drei Wochen könne man sehen, ob die Maßnahmen Wirkungen zeigten. Eine Absage erteilte der bayerische Ministerpräsident Überlegungen des Bundes, die Teststrategie zu ändern und auch Menschen mit Symptomen erst nach einer Woche einen Anspruch auf einen Corona-Test einzuräumen. In Bayern werde es in jedem Fall weiterhin kostenlose Corona-Tests geben, kündigte Söder an. Falls es Missbrauchsfälle gebe, sei es sinnvoll, diese zu reduzieren. Die neue Test-Strategie würde zur Überlastung der Arztpraxen und zu wachsender Verunsicherung führen, glaubt der bayerische Regierungschef. Seine Regierung werde alles tun, damit die den betroffenen Branchen zugesagten Überbrückungshilfen auch rasch bei den Empfängern ankommen. Dabei müssten die besonders betroffenen bayerischen Landkreise Berchtesgaden und Rottal-Inn auch einen Ausgleich für die dort vollzogenen Corona-Maßnahmen erhalten. Indirekt verlangte er von seinem Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) erneut, Druck auf die Schüler im Freistaat abzustellen, der dadurch entsteht, dass Lehrer in Erwartung von Schulschließungen besonders viele Leistungsnachweise erheben. Die Schüler, sagte Söder, stünden ohnehin unter Druck und benötigten jetzt mehr Empathie als vorher. Er selbst werde in Kürze eine Schule besuchen und sich über die Situation informieren, kündigte Söder an.