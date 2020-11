Söder: Bayern würde sich an Erzieherinnen-Bonus beteiligen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Kommunen im Freistaat aufgerufen, einen Corona-Bonus für Erzieherinnen und Erzieher zu prüfen - und Geld dafür zugesagt.

Ihm nötige die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher in der aktuellen Krise größten Respekt ab, sagte Söder am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag. Deshalb bitte er die Kommunen, eine Bonuszahlung zu prüfen. „Ich sage heute zu, der Freistaat wäre bereit, sich an einer solchen Anerkennung zu beteiligen.“ Erzieher hätten neben lobenden Worten auch eine solche Anerkennung verdient.

Für Schulleitungen und ausgewählte Lehrkräfte hat die Staatsregierung zuletzt bereits einen Corona-Bonus in Höhe von 500 Euro beschlossen. Für die Beschäftigten in Kitas sind dagegen die Kommunen zuständig.