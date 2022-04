Söder: Auflösung der Linkspartei wäre gut für Deutschland

Eine Auflösung der Linkspartei wäre aus Sicht von CSU-Chef Markus Söder gut für Deutschland. „Wenn die verschwinden, machen wir drei Kreuze drauf“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Samstag in seiner Rede auf dem Parteitag in Würzburg. Er könne sich nicht daran erinnern, dass die Partei auch nur einen konstruktiven Beitrag für Deutschland erbracht habe. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass die Union in den vergangenen Jahren von der Zersplitterung des linken Lagers profitiert habe.

