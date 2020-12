Söder: Ankunft des Impfstoffs „macht Hoffnung“

Die Ankunft des Corona-Impfstoffs in Bayern macht laut Ministerpräsident Markus Söder Hoffnung. Es brauche aber weiter Geduld, twitterte der CSU-Chef am Samstag. Am Morgen waren 9750 Impfdosen für den Freistaat an zentralen Lagerstandorten in Erlangen und München eingetroffen.

Zunächst sei zumindest eine kleine Menge in Bayern angekommen. „Aber weil die bestellten Mengen erst nach und nach kommen, wird es länger dauern. Daher braucht es weiter Geduld“, schrieb Söder.

Am Sonntag soll das Impfen beginnen. Bis Jahresende werden in Bayern weitere 205 000 Impfdosen erwartet.

Söder war kurzzeitig in Quarantäne gewesen, nachdem er Kontakt zu dem nachweislich mit Corona infizierten Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) gehabt hatte. Zuletzt war er trotz eines negativen Test nach einem Corona-Kontakt im Homeoffice geblieben.

Twitter