So verteidigt Tirol trotz heftiger Kritik die Fahrverbote für Urlauber

Die neuen Fahrverbote in Tirol sorgen für massiven Streit zwischen Bayern und Österreich. Auf die Kritik von Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU), der die Verbote als „reine Schikane“ bezeichnet hatte, erklärte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter am Freitag: „Nur weil unsere Nachbarn bei der Pkw-Maut eine empfindliche Niederlage einstecken mussten, sollen sie jetzt nicht die Beleidigten spielen, sondern mit uns aktiv an der Entlastung der Bevölkerung arbeiten.“

Tirol werde seinen Kampf gegen die massive Verkehrsbelastung auf jeden Fall fortsetzen, sagte Platter laut Mitteilung. „Ich nehme an, dass die bayerische Politik noch nicht wirklich begriffen hat, um was es bei dieser Maßnahme geht.“

Mehr Aufregung als Wirkung

Die politische Aufregung über die „Ausweichverbote“ war indes an Fronleichnam, am ersten Tag der Fahrverbote, größer als die reale Wirkung. Das Verkehrsaufkommen sei „geringer als angenommen“ gewesen, teilte eine Sprecherin der Tiroler Landesregierung mit. Dies werde sich am Wochenende aber voraussichtlich ändern. Besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben: „Der Großteil der Verkehrsteilnehmer zeigte sich kooperativ.“

Erfahren haben aber am Tag nach Fronleichnam zahllose Reisende und Lkw-Fahrer wieder einmal die Folgen der „Lkw-Blockabfertigung“, mit denen sich Tirol schon seit einiger Zeit gegen die Laster-Lawine wehrt: Weil nur 200 bis 250 Lkw pro Stunde auf die Transitroute über den Brenner gelassen werden, staute sich die Brummi-Schlange vom Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein schon wieder bis fast zum Autobahndreieck Inntal zurück.

In München schäumt derweil Landesverkehrsminister Hans Reichhart: „Das Tiroler Verhalten ist unsäglich und reine Schikane“, sagt Reichhart. Zudem sei es eindeutig europarechtswidrig. „Ich erwarte, dass die EU-Kommission dieses Verhalten sehr schnell unterbindet und für freien Reiseverkehr in Europa sorgt. Einseitige Maßnahmen zulasten der deutschen Autofahrer sind kein guter nachbarschaftlicher Umgang und werden am Ende dazu führen, dass wir die Tiroler Argumentation auch auf Bayern übertragen müssen.“

Beim ADAC in München sieht man die Situation gelassener. Das Verbot, die Transitautobahnen an bestimmten Ausfahrten zu verlassen, sei zwar „unglücklich“ für die Reisenden, aber wohl eher „symbolisch“, meint ADAC-Sprecher Johannes Boos. Ob ein Autofahrer einen Gasthof oder ein anderes Ziel in Tirol ansteuern wolle, könne ein Tiroler Polizeibeamter nicht so einfach überprüfen, denn Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr sind nach wie vor möglich.

Der ADAC bleibt eher gelassen

Das Verlassen der Autobahn etwa bei länger andauernder Sperrung der Schnellstraße und Temperaturen bis 40 Grad, die kommende Woche anstehen sollen, kann nach Ansicht des ADAC auch nicht verwehrt werden. „Man muss abwarten, ob die Maßnahme ein solcher Erfolg wird, wie man es sich in Innsbruck vorstellt“, heißt es zuversichtlich von Deutschlands größtem Automobilclub.

Teilweise gibt der ADAC den Tiroler Politikern sogar recht. In den meisten Fällen lohne es erfahrungsgemäß nicht, die Autobahn zu verlassen. Auch sei nicht ratsam, an den Wochenenden zum Urlaubsort an- oder von dort abzureisen.

Die Umfahrungsverbote gelten nur von Samstagmorgen sieben Uhr bis Sonntagabend 19 Uhr.

Tirols konservativer Landeshauptmann Platter sagte am Freitag, der Appell der bayerischen Staatsregierung an die EU-Kommission entbehre jeder Grundlage.

Die von Tirol ergriffenen Maßnahmen seien „zu 100 Prozent“ europarechtskonform. Tirol halte selbstverständlich daran fest, die Umfahrungsverbote in der Sommerzeit durchzuziehen. Änderungen am Konzept seien aber möglich, hieß es dazu ergänzend.

Was die Tiroler Politiker zunächst nicht so in den Vordergrund stellen wollten: Die mautfreie Brenner-Bundesstraße (B 182) – die parallel zur Brennerautobahn verläuft – zählt nicht zu dem von den Fahrverboten betroffenen „niederrangigen Landesstraßennetz“ und ist frei befahrbar.

Ob das so bleibt, ist freilich nicht ausgemacht. Die Bundesstraße stehe „unter genauer Beobachtung“, so die Innsbrucker Regierungssprecherin: „Die Entwicklungen an dieser Straße in Kombination mit den Fahrverboten werden von den Experten genau analysiert.“ Gegebenenfalls würden Gespräche aufgenommen.