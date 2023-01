Snowboarder Hofmeister und Baumeister Zweite im Teamevent

Die alpinen Snowboarder Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister haben beim Mixed-Teamevent in Bad Gastein den zweiten Platz belegt. Das deutsche Duo war im Finale des Parallelrennens am Mittwoch gut unterwegs, ehe ein Fehler von Hofmeister die Entscheidung brachte. Der Sieg ging an Daniela Ulbing und Andreas Prommegger aus dem Gastgeberland Österreich.

Für Baumeister waren es erfolgreiche Tage in Bad Gastein: Schon im Einzelrennen am Dienstag hatte der 29-Jährige als Dritter einen Podestplatz eingefahren. Die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin Hofmeister (26) war beim Einzel im Viertelfinale gescheitert.

