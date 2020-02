Snowboarder Höflich beim Halfpipe-Weltcup auf Platz fünf

Snowboarder André Höflich ist beim Halfpipe-Weltcup in Calgary erneut in die Weltelite gefahren. Der 22-Jährige aus Kempten im Allgäu belegte am Samstagabend (Ortszeit) im Finale in Kanada den fünften Platz. Mit 83,25 Punkten fehlten Höflich nur etwas mehr als sechs Zähler zu seinem ersten Weltcup-Podestplatz. Sieger wurde der Japaner Ruka Hirano mit 94,75 Punkte vor dem dreimaligen Weltmeister Scotty James (Australien/92,25) und dem Schweizer Patrick Burgener (89,50). Höflich landete bei seinem fünften Weltcup-Start in dieser Saison zum vierten Mal unter den besten sechs Athleten.

