Snack bleibt hängen: Automat mit Gabelstapler geschüttelt

Wer kennt es nicht: Man steht hungrig vor einem Snackautomat und die gewünschte Ware bleibt innen hängen. Ein Mann am Münchner Flughafen nahm den Kampf gegen den Automaten besonders rabiat auf. Der 34-jährige Staplerfahrer ärgerte sich über eine Schokolade, die in dem Automaten einer Firma im Frachtbereich des Flughafens hängen geblieben war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. „Woraufhin der Herr mit den Zinken seines Gabelstaplers unter den Automaten fuhr, diesen anhob und schüttelte.“

Die Aktion im Juni hatte zwar einerseits Erfolg - die Schokolade fiel heraus und der Mann stellte den Automaten wieder ab. Jedoch hat der Hungrige nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung am Hals. Der 34-Jährige habe zwar gestanden, dass er den Automaten angehoben habe, jedoch nicht, dass er ihn beschädigt habe.

