Slowene Vincic leitet Bayern-Rückspiel gegen Villarreal

Der Slowene Slavko Vincic pfeift das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen den FC Villarreal. Diese Ansetzung teilte die Europäische Fußball-Union UEFA mit. Vincic leitet am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) erstmals eine Partie des deutschen Rekordmeisters.

In der Champions League pfiff der 42-Jährige in dieser Saison unter anderem das 1:2 von RB Leipzig in der Gruppenphase gegen den FC Brügge. Die Münchner müssen gegen die Spanier ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen, um ins Halbfinale einziehen.

