Sky räumt Probleme bei Top-Spiel-Übertragung aus München ein

Der Bezahlsender Sky hat sich noch während des Top-Spiels in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am Samstagabend für Probleme bei der Übertragung der Partie im Internet entschuldigt. „Leider kommt es momentan zu Problemen beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket“, schrieb das Unternehmen bei Twitter. „Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.“

In den Sozialen Medien hatten sich etliche Sky-Nutzer beschwert, bei vielen Kunden schien der Stream des deutschen Klassikers in der Münchner Allianz Arena schon vor dem Anpfiff nicht zu funktionieren.

