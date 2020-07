Sky-Deal: Von „Jumanji: The Next Level“ bis „Peter Hase 2“

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat mit dem Medienriesen Sony eine langfristige Partnerschaft vereinbart. Damit werden alle neuen Filme von Sony Pictures Entertainment bei Sky zu sehen sein. Hierzu zählen unter anderem „Jumanji: The Next Level“, „Little Women“, „Bad Boys For Life“ und „Peter Hase 2“, wie Sky am Mittwoch in Unterföhring bei München mitteilte. Auch das Animationsabenteuer „Vivo“ sowie die Marvel-Filme „Venom 2“ und „Morbius“ gehören zu dem Paket. Der Deal umfasst zudem eine umfangreiche Filmbibliothek, zu der „Hotel Transsilvanien“, „Ghostbusters“ und „Karate Kid“ gehören.

