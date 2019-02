Skispringer Severin Freund nicht für WM in Seefeld nominiert

Der frühere Weltklasse-Springer Severin Freund wird bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld nicht zum Einsatz kommen. Dies sagte Bundestrainer Werner Schuster am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Vor den Titelkämpfen in Tirol (19. Februar bis 3. März) konnte sich der 30 Jahre alte Freund nach zwei Kreuzbandrissen und einer fast zweijährigen Wettkampfpause nicht für den WM-Kader empfehlen und wird deswegen nicht zum Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) zählen. Verletzungsbedingt kann Freund auch nicht den Heim-Weltcup am Wochenende in Willingen bestreiten.

Freund ist bereits am 1. Januar aus Leistungsgründen aus dem Weltcup ausgestiegen und bisher nicht wieder zurückgekehrt. Vor vier Jahren hatte der Niederbayer im schwedischen Falun zweimal WM-Gold erobert und kurze Zeit später auch den Gesamtweltcup für sich entschieden. Seefeld war Freunds großes Ziel in den schweren Monaten seiner Verletzung.

