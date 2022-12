Skispringer bei Tournee-Quali gefordert

Die Skispringer um den deutschen Tournee-Hoffnungsträger Karl Geiger treten an Silvester traditionell bei der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen an. Die besten 50 Athleten sind beim Neujahrsspringen dabei. Außerdem werden die K.o-Duelle durch das Qualifikationsergebnis bestimmt. Geiger liegt nach dem Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf auf Rang vier. Es führt der Norweger Halvor Egner Granerud. Der 26-Jährige hat einen Vorsprung von umgerechnet rund zehn Metern auf Geiger. Die Qualifikation beginnt um 14 Uhr (ARD und Eurosport).

