Skisaison endgültig zu Ende: Lifte nur noch auf Zugspitze

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - An diesem Wochenende geht die diesjährige Skisaison auch auf der Zugspitze (2962 Meter) endgültig zu Ende. „Frühlingsskifahren auf Deutschlands höchstem Berg ist derzeit bei nach wie vor über drei Metern Schneehöhe und sehr guten Pistenbedingungen möglich“, hieß es am Donnerstag bei der Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen. Alle acht Liftanlagen und elf Abfahrten im Gletscherskigebiet könnten voraussichtlich bis zum Sonntag (1. Mai) in Betrieb bleiben. Auch die drei Rodelbahnen seien noch geöffnet. Danach ist allerdings Schluss. In allen anderen bayerischen Skigebieten ist die diesjährige Saison teils schon seit Ende März beendet.

